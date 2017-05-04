Гендиректор ПАО «Мотовилихинские заводы» избран на три года
На общем собрании участников ПАО «Мотовилихинские заводы», состоявшемся 27 апреля, был избран новый гендиректор.
На общем собрании участников ПАО «Мотовилихинские заводы», состоявшемся 27 апреля, был избран новый гендиректор.
Место Ивана Костина занял бывший директор АО «Спецремонт» Александр Анохин. Он избран гендиректором предприятия сроком на три года. Также на собрании были утверждены изменения в составе совета директоров. Его покинули представители «Камаза» во главе с Сергеем Когогиным. Их место заняли представители Ростеха.
Основное направление деятельности группы «Мотовилихинские заводы» — разработка и производство военной продукции.
В частности, реактивные системы залпового огня типа «Град» и «Смерч», их модернизированные версии «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», а также компоненты ЗРПК «Панцирь» и ствольная артиллерия. Выручка за первое полугодие 2016 года — 3,9 млрд руб. Госкорпорации «Ростех» принадлежат контрольный пакет акций ПАО «Мотовилихинские заводы.