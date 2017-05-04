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10:31 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Белорусская техника защитит российские города от затоплений

Свою новую продукцию у проходной Минского автозавода показали ведущие машиностроительные предприятия Беларуси.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Подобная техника в России пока не выпускается.

Вот в «танце» закружили два погрузчика ОАО «Амкодор». А вот с хрустом зажевала деревянный поддон мусороуборочная машина Минского автозавода. Однако гвоздем программы стала яркая «бочка», установленная на шасси «МАЗ». Это новая ассенизационная машина, способная промывать канализационные колодцы диаметром до метра. Это просто находка для городов, подверженных подтоплению после сильного дождя или при быстром таянии снега. Незаменимую в городском хозяйстве машину минские автозаводцы создали в сотрудничестве с известной зарубежной фирмой — она предоставила так называемую надстройку. А МАЗ установил ее на свое шасси и проводит испытания машины целиком….

— Мы специально изучили рынок России и других стран СНГ и убедились, что ничего подобного там не выпускается, — рассказал предысторию генеральный директор Минского автозавода Дмитрий Катеринич. — Отсюда и интерес к нашей совместной разработке. Эта машина еще проходит испытания, а на нее уже есть заказчик из Санкт-Петербурга. Считайте, что продана.

Судя по тому, как оценили новинку специалисты жилищно-коммунального хозяйства, новые заказы не заставят себя ждать. Только Минску надо 20 таких машин. А если речь пойдет, к примеру, о Москве?! Новую технику планируется поставлять в Россию, Казахстан, другие страны ЕАЭС. По мере производства будет расти и его локализация.

— Мы ставим задачу экспортировать более половины новой техники, — намечает ориентиры заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

— Тем самым решаются две задачи: импортозамещение и экспорт. Белорусская техника отличается надежностью, простотой в эксплуатации при умеренной стоимости. В этом наши преимущества.

Это как раз то, что особенно ценится на российском рынке. Продукция Сморгонского агрегатного завода, также представленная на выставке, вполне подтверждает это. Завод показал в Минске три новинки для работы в парках, на городских газонах и небольших плантациях. Вот, к примеру, мини-трактор с новой косилкой. Раньше в СНГ такой не было, заверяет представитель завода Андрей Семенцов, приходилось закупать импортные. Свои намного дешевле и по качеству не хуже.

— Мы уже продаем в Россию около 40 процентов продукции, — говорит Андрей Семенцов. — Даже наладили там сборку — в Череповце и Елабуге. Из России получаем металл, шины, подшипники. Так что продукция по сути совместная. Востребована она и в других странах — экспорт возрос на 20 процентов.

Сейчас Минский автозавод ведет работу по установке на свою продукцию двигателей и агрегатов экологического стандарта Евро-6.

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