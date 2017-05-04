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10:35 (мск), источник: "Российская газета"

Первый самолет МС-21 покинул сборочный цех

Первый летный экземпляр пассажирского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки авиационного завода корпорации «Иркут». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в отрасли.

В частности, говорится, что очередной этап предполетных испытаний завершен, и теперь начинается финальная подготовка в первому испытательному полету.

Ранее планировалось, что МС-21 поднимется в воздух в феврале-марте текущего года, однако потом дата испытаний была отодвинута. Ранее в интервью «РГ» генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) академик РАН Сергеей Чернышев рассказал, Как испытывают МС-21 перед первым полетом. «Первый полет любого самолета всегда выполняется с ограничениями. Взлет, разворот, участок прямолинейного полета, посадка. Идет мониторинг состояния конструкции, всех агрегатов и узлов. Это самый упрощенный вариант. Но, конечно, сама программа летных испытаний очень обширна и рассчитана, как минимум, на два года. В ней будут участвовать не один, а несколько самолетов, отметил он.

Напомним, в июне 2016 года авиакорпорация «Иркут» провела первую выкатку нового отечественного самолета МС-21. Премьер-министр Дмитрий Медведев, посмотрев новый авиалайнер, утвердился во мнении, что Россия никогда не исчезнет из «высшей лиги» мирового авиастроения. -«Я хочу поблагодарить всех, кто занимался и занимается созданием новых самолетов и обслуживанием, в том числе для выполнения боевых заданий, включая нашу операцию в Сирии, — сказал Медведев. — Это, конечно, проверка на прочность всего того, что делалось в последние годы, и надо признаться, что эту проверку мы выдерживаем».

МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. МС-21 позволит авиаперевозчикам снизить непосредственные эксплуатационные расходы на 12−15 процентов по сравнению с самолетами нынешнего поколения, и на 6−7 процентов, по сравнению с их модернизированными вариантами.

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