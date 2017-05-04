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10:08 (мск), источник: СуперОмск

В Омске в один из микрорайонов вложат 15 миллионов

Микрорайон «Новоалександровский» вскоре может преобразиться — в соответствии с соглашением, заключенным между мэром Омска Вячеславом Двораковским и генеральным директором компании Владиславом Полочанским, ТГК-11 выделяет около 15 миллионов рублей на благоустройство местности.

«Данное соглашение является результатом работы администрации Омска по привлечению хозяйствующих субъектов к участию в совместных городских проектах. Таких соглашений, подписанных администрацией города с крупными бизнес-компаниями, промышленными предприятиями, насчитывается уже более 20. В рамках достигнутых договоренностей обустраиваются скверы, строятся тротуары, решаются вопросы создания комфортной городской среды», — считает директор департамента городской экономической политики Ольга Парфенова.

В самом САО, в котором расположен микрорайон, отметили, что горожане уже давно ждали подобного проекта и даже приняли в нем участие — указав властям самые проблемные его точки.

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