В Омске в один из микрорайонов вложат 15 миллионов

«Данное соглашение является результатом работы администрации Омска по привлечению хозяйствующих субъектов к участию в совместных городских проектах. Таких соглашений, подписанных администрацией города с крупными бизнес-компаниями, промышленными предприятиями, насчитывается уже более 20. В рамках достигнутых договоренностей обустраиваются скверы, строятся тротуары, решаются вопросы создания комфортной городской среды», — считает директор департамента городской экономической политики Ольга Парфенова.

В самом САО, в котором расположен микрорайон, отметили, что горожане уже давно ждали подобного проекта и даже приняли в нем участие — указав властям самые проблемные его точки.