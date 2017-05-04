В Уфе набережную Белой закрыли для транспорта

На объекте продолжаются работы по укреплению берега. Первый этап на участке от памятника Салавату Юлаеву до комплекса «Юность» протяженностью 1,2 км уже завершен. Идет работа на участке до улицы Пугачева. Третий этап — далее около 1 км до створа с улицей Бельской. 800 метров от памятника Салавату Юлаеву до железнодорожного моста будут завершающим этапом реконструкции набережной.