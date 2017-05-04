ЦБ РФ оштрафовал сочинскую компанию за название

Краснодар — 4 мая. — Новая Кубань. Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации признало незаконным использование словосочетания «торговая система» в названии ООО «Южная торговая система». По сути дела, компания и вправду не являлась торговой системой.

Организация должна была заплатить полумиллионный административный штраф. Однако оплата была просрочена. В отношении должника было возбуждено исполнительное производство в Лазаревском районном отделе г. Сочи Управления ФССП.