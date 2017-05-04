Сельхозорганизации Приморья получили 6 тысяч тонн свинины
Развитие свиноводства позволило снизить цены на мясо в регионе.
Развитие свиноводства позволило снизить цены на мясо в регионе.
Владивосток, 4 мая, PrimaMedia.
Сельскохозяйственные организации Приморья в первом квартале текущего года увеличили производство свинины на 50%. Вопрос самообеспечения края свининой можно будет решить за
«Сейчас свиноводство в Приморье развивается быстрыми темпами. За первый квартал 2017 года сельскохозяйственные организации произвели 6 тысяч тонн свинины. Таким образом, объем производства увеличился на 53% по отношению к прошлому году», — отметил директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексея Тарана.
По его мнению, это позволило снизить цены на мясо свинины в регионе.
«Более того, по нашим прогнозам, эта тенденция продолжится. В Приморье до 2021 года должно быть построено еще порядка 17 свиноводческих комплексов», — добавил Алексей Таран.
По мнению
«В рамках краевой госпрограммы “Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края” вопрос самообеспечения края свининой можно будет решить за
Напомним, по словам губернатора края Владимира Миклушевского, помимо обеспечения самих приморцев свининой с предприятий ТОР «Михайловский», также планируются выйти с данной мясной продукцией на экспорт. Предполагается, что производство свинины будет увеличено в 12 раз.