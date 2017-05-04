Сельхозорганизации Приморья получили 6 тысяч тонн свинины

Владивосток, 4 мая, PrimaMedia.

Сельскохозяйственные организации Приморья в первом квартале текущего года увеличили производство свинины на 50%. Вопрос самообеспечения края свининой можно будет решить за три-четыре года, когда реализуются глобальные проекты, запланированные в рамках ТОР «Михайловский», сообщили ИА PrimaMedia в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

«Сейчас свиноводство в Приморье развивается быстрыми темпами. За первый квартал 2017 года сельскохозяйственные организации произвели 6 тысяч тонн свинины. Таким образом, объем производства увеличился на 53% по отношению к прошлому году», — отметил директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексея Тарана.

По его мнению, это позволило снизить цены на мясо свинины в регионе.

«Более того, по нашим прогнозам, эта тенденция продолжится. В Приморье до 2021 года должно быть построено еще порядка 17 свиноводческих комплексов», — добавил Алексей Таран.

По мнению вице-губернатора Приморья Дениса Бочкарева, свиноводство — самая «скороспелая» отрасль в животноводстве, то есть дает результат уже в первые годы.

«В рамках краевой госпрограммы “Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края” вопрос самообеспечения края свининой можно будет решить за три-четыре года, когда реализуются глобальные проекты, запланированные в рамках ТОР “Михайловский”. Два крупных инвестора готовы построить свинокомплексы на 1,3 млн голов, а это около 130 тысяч тонн мяса в живом весе», — подчеркнул заместитель главы региона.

Напомним, по словам губернатора края Владимира Миклушевского, помимо обеспечения самих приморцев свининой с предприятий ТОР «Михайловский», также планируются выйти с данной мясной продукцией на экспорт. Предполагается, что производство свинины будет увеличено в 12 раз.