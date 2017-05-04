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10:13 (мск), источник: ИА REGNUM

На Урале усилили меры борьбы с контрафактным алкоголем

А непосредственно 9 мая в центре Екатеринбурга будет ограничена продажа алкоголя.

Во время празднования Дня Победы в Екатеринбурге будет ограничена продажа алкогольной продукции. С раннего утра до полуночи, в центре города магазины не смогут торговать спиртными напитками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам исполнительного директора дирекции городских праздничных мероприятий Ильи Маркова, решение администрации нашло понимание у предпринимателей. Ограничения коснутся торговых точек, расположенных на территории центральной части города в границах улиц Малышева — Московской — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — Николая Никонова.

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Также накануне Дня Победы в городах Свердловской области общественники и сотрудники правоохранительных органов проводят профилактические мероприятия по выявлению точек незаконной продажи алкогольной продукции, а также контрафактным спиртным и запрещёнными спиртосодержащими растворами.

Так в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что в рамках профилактической операции в Алапаевске с 21 по 30 апреля, в организациях розничной сети было изъято 16 литров спирта и 22 литра алкогольной продукции, реализуемой незаконно. В киосках города предприниматели незаконно продавали пиво и так называемые «фунфырики» — бутылочки с этиловым спиртом. Владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности.

Напомним, что 2 мая антиалкогольный рейд в Ирбите был проведён активистами «Народного контроля». Было проверено три магазина и в каждом из них обнаружили спиртосодержащие лосьоны, продажа которых запрещена Роспотребнадзором, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России». На место были вызваны сотрудники полиции, которые изъяли незаконную продукцию.

«Мы не выбирали магазины специально — зашли в первые попавшиеся. Это значит, что вопрос незаконной торговли так называемыми “фунфыриками” для Ирбита стоит очень остро. Мы призываем главу города обратить пристальное внимание на эту проблему и во взаимодействии с правоохранительными органами ее решать», — сообщил координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

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