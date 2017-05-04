На Урале усилили меры борьбы с контрафактным алкоголем
А непосредственно 9 мая в центре Екатеринбурга будет ограничена продажа алкоголя.
А непосредственно 9 мая в центре Екатеринбурга будет ограничена продажа алкоголя.
Во время празднования Дня Победы в Екатеринбурге будет ограничена продажа алкогольной продукции. С раннего утра до полуночи, в центре города магазины не смогут торговать спиртными напитками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По словам исполнительного директора дирекции городских праздничных мероприятий Ильи Маркова, решение администрации нашло понимание у предпринимателей. Ограничения коснутся торговых точек, расположенных на территории центральной части города в границах улиц Малышева — Московской — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — Николая Никонова.
Также накануне Дня Победы в городах Свердловской области общественники и сотрудники правоохранительных органов проводят профилактические мероприятия по выявлению точек незаконной продажи алкогольной продукции, а также контрафактным спиртным и запрещёнными спиртосодержащими растворами.
Так в
Напомним, что 2 мая антиалкогольный рейд в Ирбите был проведён активистами «Народного контроля». Было проверено три магазина и в каждом из них обнаружили спиртосодержащие лосьоны, продажа которых запрещена Роспотребнадзором, сообщили в
«Мы не выбирали магазины специально — зашли в первые попавшиеся. Это значит, что вопрос незаконной торговли так называемыми “фунфыриками” для Ирбита стоит очень остро. Мы призываем главу города обратить пристальное внимание на эту проблему и во взаимодействии с правоохранительными органами ее решать», — сообщил координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.