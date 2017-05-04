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10:20 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин этим летом

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждения нефтяным компаниям, которые нарушили федеральное законодательство и создали дискриминационные условия, послужившие ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.

Об этом рассказал начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин.

Как сообщает пресс-служба УФАС по Пермскому краю, в поле зрения антимонопольного ведомства попали «Газпром Нефть», «Газпром Газэнергосеть», «Роснефть», «Лукойл».

Компании создали условия, затрудняющие приобретение товара независимыми участниками рынка. В это же время наблюдалось увеличение экспорта товара некоторых нефтяных компаний и снижение объемов производства нефтеперерабатывающих заводов.

Рост национального биржевого индекса АИ-92 в период с 18 апреля 2016 года по 18 апреля 2017 года, по данным АО «СПбМТСБ», составил 7,88%, отмечает Дмитрий Махонин. Сейчас ФАС не видит угроз возникновения в России дефицита топлива, поскольку его запасы находятся на уровне, близком к 2016 году.

«Дефицита топлива в преддверии летнего пика нет. Плановые запасы находятся на уровне, близком к периоду прошлого и позапрошлого года. Мощности нефтепереработки достаточны, чтобы поставлять нефтепродукты на внутренний рынок, — считает Дмитрий Махонин. — На протяжении длительного времени в топливной отрасли обсуждалась проблема снижения рентабельности АЗС в связи с подорожанием бензина и дизеля. Сейчас маржинальность заправок начала восстанавливаться».

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