В Красноярске обсудили газификацию региона
— Схема газификации края подготовлена и ждет утверждения.
— Схема газификации края подготовлена и ждет утверждения.
В число нефтегазоносных регионов России край вошел сравнительно недавно — после запуска добычи на Ванкорском месторождении. На очереди — промышленная эксплуатация Куюмбинского и
Основным вариантом сейчас является строительство трубы от Проскоково в Кемеровской области, по которой природный газ идет с Уренгоя.
Ранее директор Политехнического института СФУ Евгений Бойко пояснял, что такое строительство потребует порядка 200 миллиардов рублей (годовой бюджет Красноярского края). Еще 17−18 миллиардов, по его оценке, понадобятся для перевода крупных ТЭЦ Красноярска на газ. Между тем губернатор назвал иную сумму: 30−35 миллиардов рублей.
Примечательно, что незадолго до этого Сибирская генерирующая компания, которой принадлежат ТЭЦ, поделилась своими подсчетами по проекту. По версии СГК, затраты на проведение газа в Красноярск составят 185 миллиардов рублей, 65 из них — на переоборудование ТЭЦ. В результате рост тарифов на теплоэнергию для населения может составить 35−45 процентов. Позиция компании заключается в том, что краю предпочтительнее использовать уже имеющиеся ресурсы: богатейшие запасы угля
Но у экспертов на этот счет есть серьезные возражения. По крайней мере, в части тарифного роста.
— Нас сознательно вводят в заблуждение, — считает руководитель общественного движения «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков. — Модернизация оплачивается из средств инвестиционной программы. Тариф формируется из средств производственной программы. В него пойдет только цена топлива. Это около 200−300 рублей ко всей платежке. Кроме того, граждане защищены предельным индексами роста платы за коммуналку, для них тариф более, чем на стабильные четыре процента не вырастет. Что касается самой прокладки газопровода в Красноярск, то это инвестпрограмма Газпрома. И к тарифу на тепло в Красноярске она не имеет никакого отношения.
А как у соседей?
Для Хакасии полная газификация остается мечтой. Генеральная схема, разработанная в 2009 году, устарела, не успев перейти к стадии полномасштабной реализации. Газпром предложил правительству РХ повременить с переводом котельных на газ, и сконцентрироваться на более прозаических задачах, вроде потребностей автотранспорта. — Запасы газа в стране большие. Его использование считается менее затратным и с точки зрения трудоемкости, и экономически, а также более щадящим для окружающей среды. Но, к сожалению, Южная Сибирь и ряд дальневосточных субъектов к единой системе газоснабжения не подключены. Провести к ним трубу пока нереально, — констатирует представитель