В Красноярске обсудили газификацию региона

В число нефтегазоносных регионов России край вошел сравнительно недавно — после запуска добычи на Ванкорском месторождении. На очереди — промышленная эксплуатация Куюмбинского и Юрубчено-Тахомского месторождений. Но учитывая их расположение, маловероятно, что проблема газификации будет решаться с помощью собственных природных ресурсов.

Основным вариантом сейчас является строительство трубы от Проскоково в Кемеровской области, по которой природный газ идет с Уренгоя.

Ранее директор Политехнического института СФУ Евгений Бойко пояснял, что такое строительство потребует порядка 200 миллиардов рублей (годовой бюджет Красноярского края). Еще 17−18 миллиардов, по его оценке, понадобятся для перевода крупных ТЭЦ Красноярска на газ. Между тем губернатор назвал иную сумму: 30−35 миллиардов рублей.

Примечательно, что незадолго до этого Сибирская генерирующая компания, которой принадлежат ТЭЦ, поделилась своими подсчетами по проекту. По версии СГК, затраты на проведение газа в Красноярск составят 185 миллиардов рублей, 65 из них — на переоборудование ТЭЦ. В результате рост тарифов на теплоэнергию для населения может составить 35−45 процентов. Позиция компании заключается в том, что краю предпочтительнее использовать уже имеющиеся ресурсы: богатейшие запасы угля Канско-Ачинского бассейна.

Но у экспертов на этот счет есть серьезные возражения. По крайней мере, в части тарифного роста.

— Нас сознательно вводят в заблуждение, — считает руководитель общественного движения «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков. — Модернизация оплачивается из средств инвестиционной программы. Тариф формируется из средств производственной программы. В него пойдет только цена топлива. Это около 200−300 рублей ко всей платежке. Кроме того, граждане защищены предельным индексами роста платы за коммуналку, для них тариф более, чем на стабильные четыре процента не вырастет. Что касается самой прокладки газопровода в Красноярск, то это инвестпрограмма Газпрома. И к тарифу на тепло в Красноярске она не имеет никакого отношения.

А как у соседей?