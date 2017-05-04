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11:33 (мск), источник: "Российская газета"

В Красноярске обсудили газификацию региона

— Схема газификации края подготовлена и ждет утверждения. Где-то во втором полугодии мы начнем активный диалог с руководителями Газпрома. Надеюсь, в этом году мы подпишем протокол о намерениях, обозначим сроки, — сообщил на прошедшем Красноярском экономическом форуме губернатор Виктор Толоконский.

В число нефтегазоносных регионов России край вошел сравнительно недавно — после запуска добычи на Ванкорском месторождении. На очереди — промышленная эксплуатация Куюмбинского и Юрубчено-Тахомского месторождений. Но учитывая их расположение, маловероятно, что проблема газификации будет решаться с помощью собственных природных ресурсов.

Основным вариантом сейчас является строительство трубы от Проскоково в Кемеровской области, по которой природный газ идет с Уренгоя.

Ранее директор Политехнического института СФУ Евгений Бойко пояснял, что такое строительство потребует порядка 200 миллиардов рублей (годовой бюджет Красноярского края). Еще 17−18 миллиардов, по его оценке, понадобятся для перевода крупных ТЭЦ Красноярска на газ. Между тем губернатор назвал иную сумму: 30−35 миллиардов рублей.

Примечательно, что незадолго до этого Сибирская генерирующая компания, которой принадлежат ТЭЦ, поделилась своими подсчетами по проекту. По версии СГК, затраты на проведение газа в Красноярск составят 185 миллиардов рублей, 65 из них — на переоборудование ТЭЦ. В результате рост тарифов на теплоэнергию для населения может составить 35−45 процентов. Позиция компании заключается в том, что краю предпочтительнее использовать уже имеющиеся ресурсы: богатейшие запасы угля Канско-Ачинского бассейна.

Но у экспертов на этот счет есть серьезные возражения. По крайней мере, в части тарифного роста.

— Нас сознательно вводят в заблуждение, — считает руководитель общественного движения «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков. — Модернизация оплачивается из средств инвестиционной программы. Тариф формируется из средств производственной программы. В него пойдет только цена топлива. Это около 200−300 рублей ко всей платежке. Кроме того, граждане защищены предельным индексами роста платы за коммуналку, для них тариф более, чем на стабильные четыре процента не вырастет. Что касается самой прокладки газопровода в Красноярск, то это инвестпрограмма Газпрома. И к тарифу на тепло в Красноярске она не имеет никакого отношения.

А как у соседей?

Для Хакасии полная газификация остается мечтой. Генеральная схема, разработанная в 2009 году, устарела, не успев перейти к стадии полномасштабной реализации. Газпром предложил правительству РХ повременить с переводом котельных на газ, и сконцентрироваться на более прозаических задачах, вроде потребностей автотранспорта. — Запасы газа в стране большие. Его использование считается менее затратным и с точки зрения трудоемкости, и экономически, а также более щадящим для окружающей среды. Но, к сожалению, Южная Сибирь и ряд дальневосточных субъектов к единой системе газоснабжения не подключены. Провести к ним трубу пока нереально, — констатирует представитель научно-промышленного центра АО «Газпром промгаз» Игорь Тверской. — Крупные магистрали далеко. К тому же Хакасия богата электроэнергией и углем. В республике, прежде всего, актуально переводить на газовое топливо автотранспорт, а не котельные. Можно также увеличить потребление газа для приготовления пищи.

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