Хабаровскому аквапарку не хватает земли

Еще 4,2 гектара земли требуется под аквапарк в Хабаровске. Как рассказал главный архитектор города Аркадий Корзун, в проект строительства торгово-развлекательного комплекса в Индустриальном районе вносятся изменения, и теперь застройщику нужна дополнительная территория, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы.

Сейчас решается вопрос о выделении дополнительного земельного участка площадью 42 тысячи квадратных метров. На этих гектарах планируется обустройство автомобильной стоянки на 1200 мест, парковой зоны и самого аквапарка, который теперь предлагают возвести в виде отдельно стоящего здания.

«Заказчику — ООО “Броско” — выдано разрешение на строительство первого этапа объекта (оно уже стартовало), разработаны и вскоре будут утверждены “дорожные карты” с учетом выделения дополнительного участка. Администрацией Хабаровска совместно с краевым министерством имущества сверстан план мероприятий по сопровождению этого крупномасштабного инвестиционного проекта», — сказал Аркадий Корзун.

О ходе строительства развлекательного комплекса рассказал заместитель генерального директора компании «Броско» Анатолий Садовский.

«Сейчас мы ведем параллельно четыре вида основных работ: земляные, берегоукрепительные — строим дамбу длиной в 300 метров, готовим свайное поле и вбиваем сваи на уже подготовленных участках, а также занимаемся выносом водовода на безопасные расстояние и глубину. Забор воды для аквапарка (в сутки потребуется не менее 300 кубометров) будет происходить из действующего городского водовода, так как там она соответствует всем санитарным требованиям и нормам. Для этого мы оборудуем в нем специальную распределительную камеру. С Водоканалом и прочими сетедержателями мы уже все согласовали», — сообщил Садовский.

Больше всего заказчика беспокоит вопрос поиска крупных инвесторов, готовых вложиться в реализацию проекта. Своих денег для воплощения такой дорогостоящей задумки в жизнь у заказчика недостаточно, ведь только предварительная общая стоимость проекта оценивается в 5,5 млрд рублей. Если аквапарк все-таки решат построить отдельно от торгового центра, эта сумма увеличится.

Сейчас идут переговоры с одной из фирм Южной Кореи, а также с инвесторами из Москвы. Если соглашение будет достигнуто, хабаровчане смогут посетить первый городской аквапарк уже в конце 2019 года.

Напомним, что проект торгово-развлекательного комплекса с аквапарком поступил в городскую администрацию осенью прошлого года. В мэрии его раскритиковали и предложили значительно сократить торговую зону.

В этом случае проект стал бы нерентабельным для южнокорейского инвестора — компании Meritz, которая должна была вложить основные средства (70%) в строительство аквапарка. Еще 30% расходов брала на себя группа компаний «Невада».

Как позже заявили представители мэрии, официально в выдаче разрешения на строительство аквапарка было отказано по трем причинам: недостаточное количество парковочных мест, выход объекта за пределы арендуемого участка и отсутствие защитных мероприятий на случай наводнения.

Ситуация привлекла внимание полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. После его вмешательства проект был доработан, и застройщику (ООО «Броско») выдали разрешение на строительство. В ГК «Невада» заявили, что попытаются вернуть корейского инвестора.

В начале февраля по факту незаконных требований городской администрации во время согласования проекта аквапарка было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».