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11:16 (мск), источник: ТАСС

«Уральские авиалинии» открыли продажу льготных билетов в Крым

По льготным билетам можно будет улететь из Екатеринбурга, Самары, Казани, Ростова-на-Дону, Барнаула, Кемерово, Челябинска, Кирова, Красноярска, Магнитогорска, Омска, Нижневартовска.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. «Уральские авиалинии» открыли продажу субсидированных билетов из Поволжья, Урала и Сибири в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Уральские авиалинии» объявляют о старте продаж субсидированных билетов в Крым в рамках государственной программы. Оформить льготные билеты можно только в авиакассах при предъявлении документов, подтверждающих право на участие в программе, — сказали в пресс-службе.

В частности, по льготным билетам в Крым можно будет улететь из Екатеринбурга, Самары, Казани, Ростова-на-Дону, Барнаула, Кемерово, Челябинска, Кирова, Красноярска, Магнитогорска, Омска, Нижневартовска.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в программу субсидирования были внесены изменения. Так, специальный тариф на полеты в Крым будет действовать с 15 мая по 30 ноября (ранее — с 1 июня по 30 ноября). География полетов пополнилась тремя новыми направлениями из Сочи, Орска и Сыктывкара. Всего субсидирование распространяется на 61 маршрут.

Предельная величина специального тарифа в одном направлении зависит от дальности полета и составляет от 2,5 тыс. рублей до 12,5 тыс. рублей. Правом на приобретение билета по спецтарифу могут воспользоваться граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, а также сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

В 2016 году воздушные перевозки по специальному тарифу выполняли 11 авиакомпаний, с 1 июня по 30 ноября прошлого года было перевезено 117,4 тыс. пассажиров.

«Уральские авиалинии» входят в число ведущих российских авиакомпаний. По итогам 2016 г. ее услугами воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов состоит из самолетов концерна Airbus, перевозчик эксплуатирует 39 авиалайнеров.

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