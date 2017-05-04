Для баскетбольной команды «Иркут» найдут спонсоров на три года

Об этом 4 мая 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление губернатора Иркутской области Сергея Левченко на встрече с командой. «Возможно, что у клуба будет не один, а несколько спонсоров, чтобы распределить финансовую нагрузку. Уже есть предварительные договоренности, причем мы обсуждаем перспективу на ближайшие три года. Я считаю неправильным, когда спонсорство определяется всего на год — в таком случае у команды нет ощущения перспективы и стабильности», — заявил Сергей Левченко.

Глава региона поздравил игроков и тренерский состав с успешным завершением сезона 2016−2017 годов. «Впервые в истории команда “Иркут” стала серебряным призером чемпионата России среди мужских команд Суперлиги Первого дивизиона. Такое достижение стало возможным только при максимальной отдаче каждого игрока, ответственном подходе к каждому матчу, слаженной работе всей команды», — сказал губернатор.

Напомним, 26 апреля завершилась финальная серия чемпионата России среди мужских команд Суперлиги-1. В третьем матче серии на площадке дворца спорта «Труд» команда «Иркут» уступила соперникам из «Университета-Югры», которые и стали чемпионами Суперлиги-1. По итогам сезона 2016−2017 годов в символическую пятерку Суперлиги-1 вошли Александр Варнаков (лучший разыгрывающий) и Александр Захаров (лучший легкий форвард) из БК «Иркут», который также по итогам сезона включен в состав сборной России по баскетболу.