Для баскетбольной команды «Иркут» найдут спонсоров на три года
Для баскетбольной команды «Иркут» будет найден один или несколько спонсоров на ближайшие три года.
Для баскетбольной команды «Иркут» будет найден один или несколько спонсоров на ближайшие три года.
Об этом 4 мая 2017 года сообщила
Глава региона поздравил игроков и тренерский состав с успешным завершением сезона 2016−2017 годов. «Впервые в истории команда “Иркут” стала серебряным призером чемпионата России среди мужских команд Суперлиги Первого дивизиона. Такое достижение стало возможным только при максимальной отдаче каждого игрока, ответственном подходе к каждому матчу, слаженной работе всей команды», — сказал губернатор.
Напомним, 26 апреля завершилась финальная серия чемпионата России среди мужских команд Суперлиги-1. В третьем матче серии на площадке дворца спорта «Труд» команда «Иркут» уступила соперникам из «Университета-Югры», которые и стали чемпионами Суперлиги-1. По итогам сезона 2016−2017 годов в символическую пятерку Суперлиги-1 вошли Александр Варнаков (лучший разыгрывающий) и Александр Захаров (лучший легкий форвард) из БК «Иркут», который также по итогам сезона включен в состав сборной России по баскетболу.
Кроме того, глава региона сообщил, что в середине сентября в Иркутске состоится благотворительный баскетбольный матч в поддержку