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11:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

Для баскетбольной команды «Иркут» найдут спонсоров на три года

Для баскетбольной команды «Иркут» будет найден один или несколько спонсоров на ближайшие три года.

Об этом 4 мая 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление губернатора Иркутской области Сергея Левченко на встрече с командой. «Возможно, что у клуба будет не один, а несколько спонсоров, чтобы распределить финансовую нагрузку. Уже есть предварительные договоренности, причем мы обсуждаем перспективу на ближайшие три года. Я считаю неправильным, когда спонсорство определяется всего на год — в таком случае у команды нет ощущения перспективы и стабильности», — заявил Сергей Левченко.

Глава региона поздравил игроков и тренерский состав с успешным завершением сезона 2016−2017 годов. «Впервые в истории команда “Иркут” стала серебряным призером чемпионата России среди мужских команд Суперлиги Первого дивизиона. Такое достижение стало возможным только при максимальной отдаче каждого игрока, ответственном подходе к каждому матчу, слаженной работе всей команды», — сказал губернатор.

Напомним, 26 апреля завершилась финальная серия чемпионата России среди мужских команд Суперлиги-1. В третьем матче серии на площадке дворца спорта «Труд» команда «Иркут» уступила соперникам из «Университета-Югры», которые и стали чемпионами Суперлиги-1. По итогам сезона 2016−2017 годов в символическую пятерку Суперлиги-1 вошли Александр Варнаков (лучший разыгрывающий) и Александр Захаров (лучший легкий форвард) из БК «Иркут», который также по итогам сезона включен в состав сборной России по баскетболу.

Кроме того, глава региона сообщил, что в середине сентября в Иркутске состоится благотворительный баскетбольный матч в поддержку детей-инвалидов. «В Федерации баскетбола России существует хорошая традиция по проведению матчей. Я был на одной из игр — спортивный зал был полон, собрали около 7 млн рублей, тут же распределили средства для детей на приобретение новых инвалидных колясок. Я договорился с президентом Федерации, чтобы матч состоялся у нас. Участие в нем смогут принять приезжие команды и наш “Иркут”», — рассказал Сергей Левченко.

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