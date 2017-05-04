Хабаровск будет встречать туристов собственным отелем Хилтон
В развитие приграничного туризма в 2017 году регион привлечет 550 млн руб, а инвесторы построят новые отели и хостелы.
В развитие приграничного туризма в 2017 году регион привлечет 550 млн руб, а инвесторы построят новые отели и хостелы.
За 4 месяца 2017 года въезд иностранных туристов в Хабаровский край вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил более 93 тыс. человек. Региональные власти привлекут в 2017 году 550 млн руб в развитие туристической отрасли, а инвесторы построят в Хабаровске Hilton и несколько отелей и хостелов попроще, передает корреспондент ИА REGNUM.
В правительстве Хабаровского края отметили, что в сфере развития туристической отрасли хорошо зарекомендовал себя механизм
«За счет привлечения частных инвестиций в развитие въездного туризма, туристических и гостиничных услуг мы ждем увеличения поступлений в бюджет», — подчеркнул заместитель председателя правительства региона Александр Федосов.
Хабаровский край вошел в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». В программу регион вошел с проектом создания туристического кластера «Остров Большой Уссурийский — Шантары».
Как сообщало ИА REGNUM, российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» могут продлить. Программа рассчитана до 2018 года, но правительство готово увеличить срок ее действия.