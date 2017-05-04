В Сочи усиливаются рейды трудовой инспекции
Только за прошлую неделю сочинским предпринимателям выписали штрафов на 1 миллион рублей. Такие данные озвучили на заседании межведомственной комиссии по выявлению неформальной занятости.
Только за прошлую неделю сочинским предпринимателям выписали штрафов на 1 миллион рублей. Такие данные озвучили на заседании межведомственной комиссии по выявлению неформальной занятости.
Мониторинговые группы регулярно обходят магазины, салоны красоты, кафе, гостиницы, транспортные и строительные фирмы, сообщает
Все предприятия, которые попадают в поле зрения комиссии