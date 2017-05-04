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12:34 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи усиливаются рейды трудовой инспекции

Только за прошлую неделю сочинским предпринимателям выписали штрафов на 1 миллион рублей. Такие данные озвучили на заседании межведомственной комиссии по выявлению неформальной занятости.

Источник: Вести Сочи

Мониторинговые группы регулярно обходят магазины, салоны красоты, кафе, гостиницы, транспортные и строительные фирмы, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи. Специалисты проверяют заключены ли трудовые договоры с сотрудниками предприятий, соответствует ли размер их заработной платы нормам, установленным в Краснодарском крае — не менее 10,5 тысяч в месяц. Сопоставляют полученные сведения с данными из налоговой.

Все предприятия, которые попадают в поле зрения комиссии из-за выявленных нарушений, ждет тщательная проверка трудовой инспекции.

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