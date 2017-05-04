В Сочи усиливаются рейды трудовой инспекции

Мониторинговые группы регулярно обходят магазины, салоны красоты, кафе, гостиницы, транспортные и строительные фирмы, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи. Специалисты проверяют заключены ли трудовые договоры с сотрудниками предприятий, соответствует ли размер их заработной платы нормам, установленным в Краснодарском крае — не менее 10,5 тысяч в месяц. Сопоставляют полученные сведения с данными из налоговой.

Все предприятия, которые попадают в поле зрения комиссии из-за выявленных нарушений, ждет тщательная проверка трудовой инспекции.