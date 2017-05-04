Средний Урал приглашает японских и корейских инвесторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. По поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева советник губернатора Вадим Третьяков принял участие в бизнес-миссии Ассоциации индустриальных парков России в Корею и Японию. Как сообщают в департаменте информационной политики губернатора, Средний Урал нацелен на привлечение инвестиций из Азии в химическую промышленность и производство медицинского оборудования.

«Правительство Свердловской области и Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) ведут переговоры с рядом корейских и японских компаний о локализации производства в регионе для решения поставленной губернатором задачи: привлекая инвесторов, содействовать трансферу передовых технологией и локализации высокотехнологичных производств на территории региона», — сказано в сообщении.

По словам Куйвашева, традиционно регион является индустриальным базисом, поэтому в первую очередь потенциальные инвесторы смотрят на Свердловскую область как на площадку для размещения своих производственных мощностей. «У нас богатый выбор предприятий, способных совместно производить самые современные товары», — считает он.

Приоритеты Среднего Урала

Основные сферы японских и корейских промышленных инвестиций в Россию — это топливно-энергический комплекс, добыча и переработка полезных ископаемых, металлургия, фарминдустрия, химическая промышленность, производство автомобилей, запчастей и медицинского оборудования. Для Свердловской области приоритетным является привлечение инвестиций в химический комплекс и создание инновационных производств медицинских изделий и оборудования. Как отмечают в КРСУ, в этих отраслях регион может предложить иностранным инвесторам развитую производственную инфраструктуру, богатую сырьевую базу, профессиональные кадровые ресурсы и широкие рынки сбыта.

Японский бизнес уже успешно ведет работу на Урале, в том числе в составе Уральского биомедицинского кластера. Так, японская корпорация Nipro в 2012 году инвестировала в создание на площадке Уральского стекольного завода производства изделий из фармацевтического стекла. В 2012 году было создано совместное российско-японское предприятие «Мишима-Машпром», которое сегодня успешно занимается производством и восстановлением стенок кристаллизаторов для машин непрерывного литья заготовок в Нижнем Тагиле. Среди ярких примеров локализации — российско-японское серийное производство в Екатеринбурге станков с числовым программным управлением (ЧПУ) Genos японской станкостроительной корпорации «Окума» (Okuma Corporation), открывшееся в марте 2016 года. Один из недавних примеров развития экономического сотрудничества с Японией — подписанный в марте 2017 года долгосрочный контракт между Богдановическим огнеупорным заводом и компанией Taiko Refractories. Японская компания передаст российскому партнеру уникальные рецептуры по нанесению огнеупорных материалов для доменного производства, также стороны займутся совместной разработкой новых видов продукции и её адаптацией к потребностям металлургических комбинатов.

О бизнес-миссии