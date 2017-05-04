Омские дороги продолжают закрашивать разметкой

До 12 мая разметка появится на улицах Воровского, 1-й Марьяновской, Михаила Леонтьева, 1-й Красной Звезды, Шаумяна, 1-й Трамвайной и частично Фрунзе и Булатова вблизи метромоста. С 21 мая по 21 июня сплошные, двойные сплошные, пунктиры, стоп-линии, «зебры» будут рисовать по улицам 10 лет Октября, Масленникова, Красный Путь, Дианова, Герцена, Лукашевича, Жукова на участке от Масленникова до Бульварной и по проспекту Мира, сообщила пресс-служба мэрии. Работы выполняет компания ООО «Элигос».

В дальнейшем разметку наносить будут поэтапно с июля по сентябрь, всего краску будут наносить на площади в 30 кв. км на 129 улицах города. Начальная стоимость данного контракта составляет 4,6 млн рублей, подрядчик будет определен 10 мая.