Омские дороги продолжают закрашивать разметкой
В Омске на 70% от запланированного нанесли дорожную разметку — ряд улиц уже покрыли дорожной краской.
В Омске на 70% от запланированного нанесли дорожную разметку — ряд улиц уже покрыли дорожной краской.
До 12 мая разметка появится на улицах Воровского, 1-й Марьяновской, Михаила Леонтьева, 1-й Красной Звезды, Шаумяна, 1-й Трамвайной и частично Фрунзе и Булатова вблизи метромоста. С 21 мая по 21 июня сплошные, двойные сплошные, пунктиры,
В дальнейшем разметку наносить будут поэтапно с июля по сентябрь, всего краску будут наносить на площади в 30 кв. км на 129 улицах города. Начальная стоимость данного контракта составляет 4,6 млн рублей, подрядчик будет определен 10 мая.
Ранее отмечалось, что для нормативного нанесения разметки в Омске требуется порядка 32 млн рублей, когда есть только 9,5 млн.