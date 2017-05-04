Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
СМИ: Киев погасил задолженность перед Россией
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Власти утвердили порядок голосования по сносу пятиэтажек
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
"Делала селфи из моей спальни": Гордон об измене мужа с Седоковой
"Моя мама постаралась": ответ Борисовой СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
"Я не даю советов сыну": Орбакайте о свадьбе наследника
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
22По миру прошел Первомай
11:32 (мск), источник: СуперОмск

Омские дороги продолжают закрашивать разметкой

В Омске на 70% от запланированного нанесли дорожную разметку — ряд улиц уже покрыли дорожной краской.

До 12 мая разметка появится на улицах Воровского, 1-й Марьяновской, Михаила Леонтьева, 1-й Красной Звезды, Шаумяна, 1-й Трамвайной и частично Фрунзе и Булатова вблизи метромоста. С 21 мая по 21 июня сплошные, двойные сплошные, пунктиры, стоп-линии, «зебры» будут рисовать по улицам 10 лет Октября, Масленникова, Красный Путь, Дианова, Герцена, Лукашевича, Жукова на участке от Масленникова до Бульварной и по проспекту Мира, сообщила пресс-служба мэрии. Работы выполняет компания ООО «Элигос».

В дальнейшем разметку наносить будут поэтапно с июля по сентябрь, всего краску будут наносить на площади в 30 кв. км на 129 улицах города. Начальная стоимость данного контракта составляет 4,6 млн рублей, подрядчик будет определен 10 мая.

Ранее отмечалось, что для нормативного нанесения разметки в Омске требуется порядка 32 млн рублей, когда есть только 9,5 млн. Из-за этого мэрия ежегодно получает штрафы за нехватку разметки, которые равняются этим же 32 млн.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
СМИ: Администрация США поставила цель устранить руководство КНДР
Макрон победил Ле Пен по итогам дебатов
Север Китая накрыла пыльная буря
В России готовят аналог грин-карты
Четверть российских пилотов могут лишиться работы
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
«Рабочая лошадь»: странный пикап, за которым выстроилась очередь Компания Workhorse Group из штата Огайо рассекретила характеристики и внешность своего электрического пикапа W-15
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь