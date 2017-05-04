Челябинское УФАС требует убрать рекламу с маршруток

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УФАС, житель Челябинска пожаловался в антимонопольную службу на рекламу «Деньги под залог ПТС Национальный Кредит…».

В ведомстве установили, что реклама закрывает все заднее стекло транспортного средства. Согласно законодательству, размещенная на транспорте реклама не должна ограничивать обзор водителю и другим участникам движения, в том числе пассажирам.

Кроме того, ведомство запросило договор на размещение наклейки между рекламодателем и собственником маршрутки, но не получило никаких документов, необходимых по рекламному законодательству.

В отношении рекламодателя ООО «АвтоДом74», рекламоизготовителя ООО «Элефант» и владельца транспортного средства возбуждено дело, которое рассмотрят 8 июня.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно в Магнитогорске признали незаконными 72 рекламные конструкции сети алкомаркетов «Красное и Белой». Предпринимателей обязали убрать нелегальную рекламу, иначе ее демонтирует муниципальная служба.