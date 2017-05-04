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13:02 (мск), источник: ТАСС

Новосибирская прокуратура проверит стройкомпанию после угроз работника сброситься с крана

Инцидент произошел на стройке жилого дома по ул. Выборной.

НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Прокуратура в Новосибирске проверит строительную компанию ООО «СтройСервисМеханизация», работник которой в четверг грозился сброситься со строительного крана в связи с невыплатой зарплаты.

«Органы прокуратуры организовали проверку исполнения работодателем законодательства об оплате труда», — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Ведомство уточняет, что инцидент произошел на стройке жилого дома по ул. Выборной в Октябрьском районе Новосибирска.

Ранее в органы прокуратуры и госконтроля работники этого предприятия с заявлениями о невыплате зарплаты не обращались. ТАСС пока не располагает комментарием представителей ООО «СтройСервисМеханизация».

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