Новосибирская прокуратура проверит стройкомпанию после угроз работника сброситься с крана
Инцидент произошел на стройке жилого дома по ул. Выборной.
Инцидент произошел на стройке жилого дома по ул. Выборной.
НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Прокуратура в Новосибирске проверит строительную компанию ООО «СтройСервисМеханизация», работник которой в четверг грозился сброситься со строительного крана в связи с невыплатой зарплаты.
«Органы прокуратуры организовали проверку исполнения работодателем законодательства об оплате труда», — сообщила
Ведомство уточняет, что инцидент произошел на стройке жилого дома по ул. Выборной в Октябрьском районе Новосибирска.
Ранее в органы прокуратуры и госконтроля работники этого предприятия с заявлениями о невыплате зарплаты не обращались. ТАСС пока не располагает комментарием представителей ООО «СтройСервисМеханизация».