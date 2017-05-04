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12:34 (мск), источник: Новости Перми

В Перми УК-неплательщики за теплоэнергию принудительно гасят долги

Энергетики Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и сотрудники Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств провели совместный рейд по управляющим компаниям — должникам Свердловского и Мотовилихинского районов Перми. Акция началась с выезда в ООО УК «Моторостроитель».

Данная структура имеет задолженность за теплоэнергию в размере 178,9 млн рублей. На 30 млн рублей уже получены исполнительные листы по судебным решениям, остальная сумма находится в суде на рассмотрении. Отметим, что взыскание долгов проводится в период, когда в отношении ООО УК «Моторостроитель» выявлены факты о попытках создать на обслуживаемом жилом фонде УК-«клон».

В ходе рейда судебный пристав-исполнитель наложил арест на мебель и оргтехнику. Директор УК «Моторостроитель» был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» и ст. 315 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» УК РФ.

В день рейда судебные приставы также провели исполнительные действия и в отношении ООО УК «ТехКомфорт», долг за энергоресурс которой составляет 184 млн рублей. Из этой суммы более 41 млн взыскивается по вступившим в силу судебным решениям. Дополнительно бухгалтеру и директору УК предъявлено требование представить финансовую отчетность организации. Добавим, что сейчас жители домов, обслуживаемых «ТехКомфорт», платят за услуги теплоснабжения напрямую. Долги, которые УК накопила в предыдущие периоды, будут взысканы в полном объеме.

Необходимость активных мер в отношении нерадивых УК актуальна на фоне растущих долгов посредников в сфере ЖКХ. По итогам первого квартала 2017 года долги УК перед теплоснабжающими предприятиями Пермского филиала «Т Плюс» выросли на 100 млн рублей и составили 6,3 млрд рублей (57% от всех долгов задолженности).

УК-должники не только не рассчитываются за теплоэнергию, но и вводят жителей в заблуждение, отмечает директор по продажам Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов: «Известны факты, что эти и другие УК проводят общие собрания жителей домов, где убеждают собственников переходить в новую УК-“клон”. Однако хочется предостеречь граждан: новая-старая “управляйка” не решит проблемы задолженности или вопросы содержания дома. Ведь уплаченные в старую УК коммунальные услуги или взносы, например, по текущему ремонту дома, так и останутся в прежней УК. Таким образом, жители рискуют остаться ни с чем — новоявленные управленцы не будут отвечать за прежнюю компанию. Поэтому жителям не стоит спешить с переходом на новую УК, для начала в рамках законных механизмов — через судебные решения или конкурсное производство — необходимо принудить старую УК выполнить все взятые на себя обязательства. Еще одна законная альтернатива сегодня — переход на прямые платежи, чтобы рассчитываться за тепло, минуя нерадивые УК. По тем домам, жители которых платят поставщику энергоресурса напрямую, уровень собираемости превышает 80%, и исключены злоупотребления со стороны посредников».

Энергетики призывают потребителей-должников не дожидаться судебных решений и своевременно оплачивать энергоресурсы.

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