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12:29 (мск), источник: NewsKo

На заводе им. Дзержинского уволены около 40 сотрудников

Уведомления об увольнении получили ещё 52 работника.

Как стало известно «Новому компаньону», на заводе Дзержинского до конца года ожидается увольнение около сотни сотрудников.

Как сообщили в отделе кадров завода, на днях дублирующий механический цех был закрыт путём слияния с другим цехом, в связи с чем были уволены порядка 40 сотрудников. Ещё 52 сотрудника ЗиДа получили уведомления об увольнении.

Напомним, в конце апреля ФСБ не продлила лицензию на проведение работ, требующих особых допусков секретности. В связи с чем была остановлена работа нескольких цехов.

Ранее стало известно о задержании и последующем аресте замдиректора по безопасности ЗиД Александра Сентябова, который занимался продлением лицензии ЗиД в ФСБ.

Сейчас на заводе работает 842 человека, не считая тех, кто находится в отпуске или декрете.

Напомним, 12 мая сотрудники завода им. Дзержинского проведут митинг. Площадка пока не определена.

Решение о проведении митинга было принято на заседании председателей цеховых комитетов завода им. Дзержинского. Изначально митинг планировалось провести на заводской площади. По итогам митинга профсоюз намерен составить обращение от работников завода врио губернатора Пермского края.

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