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13:05 (мск), источник: ЮГА.ру

Курортный сбор на Кубани дифференцируют в зависимости от территории

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что курортный сбор в Краснодарском крае дифференцируют в зависимости от территории.

Источник: ЮГА.ру

По словам Вениамина Кондратьева, подобная мера является необходимостью, так как количество отдыхающих в крае не пропорционально сумме, которая поступает от туристической отрасли в бюджет региона.

«Сбор может быть дифференцирован в зависимости от территории. Так, размер сбора в Сочи должен отличаться от суммы, взимаемой с туристов, например, в Темрюкском районе. Будет учитываться и сезонный фактор», — подчеркнул губернатор.

Как сообщали Юга.ру, правительство одобрило законопроект о курортном сборе. Известно, что Краснодарский край изначально должен был стать одним из пилотных регионов, где планируют ввести курортный сбор. Также в этот список попали Кавминводы, Крым и Алтайский край. Эксперимент планировали начать в 2017 году, но он был отложен.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, регион тратит на подготовку к сезону больше, чем получает от туристов. Только на один Сочи в год выделяется 7 млрд рублей, тогда как все Черноморские курорты получают за год около 6 млрд рублей.

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