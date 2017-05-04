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17:05 (мск), источник: Югополис

В аэропорт Геленджик открываются 5 новых рейсов из городов России

В летние месяцы сюда направят самолеты из Казани, Уфы, Белгорода, Перми и Самары.

Полеты в аэропорт Геленджик будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ АЭРО», расширяющая свою маршрутную сеть.

13 июня в аэропорту Геленджик будет обслужен первый рейс из Казани. В течение сезона он будет выполняться по вторникам и субботам.

С 14 июня стартуют рейсы из Уфы. В дальнейшем авиасообщение продолжиться еженедельно по средам.

С 15 июня по четвергам аэропорт Геленджик начнет принимать рейсы авиакомпании «ЮВТ АЭРО» из Белгорода.

Еще одно направление откроется 17 июня. По субботам будут выполняться рейсы по маршруту «Пермь — Геленджик».

30 июня аэропорт Геленджик примет первый рейс «ЮВТ АЭРО» из Самары. Воспользоваться этим направлением можно будет по понедельникам и пятницам.

Авиасообщение между Геленджиком и Казанью, Уфой, Белгородом, Пермью и Самарой продолжится до конца сентября. Направления будут обслуживать воздушные суда CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Уже сейчас билеты на эти рейсы доступны в авиакассах, а также на официальном сайте авиаперевозчика.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» также выполняет полеты по маршруту «Москва (Домодедово)-Геленджик» с частотой 6 раз в неделю (кроме субботы), сообщает пресс-служба «Базэл Аэро».

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