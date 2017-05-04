В аэропорт Геленджик открываются 5 новых рейсов из городов России

Полеты в аэропорт Геленджик будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ АЭРО», расширяющая свою маршрутную сеть.

13 июня в аэропорту Геленджик будет обслужен первый рейс из Казани. В течение сезона он будет выполняться по вторникам и субботам.

С 14 июня стартуют рейсы из Уфы. В дальнейшем авиасообщение продолжиться еженедельно по средам.

С 15 июня по четвергам аэропорт Геленджик начнет принимать рейсы авиакомпании «ЮВТ АЭРО» из Белгорода.

Еще одно направление откроется 17 июня. По субботам будут выполняться рейсы по маршруту «Пермь — Геленджик».

30 июня аэропорт Геленджик примет первый рейс «ЮВТ АЭРО» из Самары. Воспользоваться этим направлением можно будет по понедельникам и пятницам.

Авиасообщение между Геленджиком и Казанью, Уфой, Белгородом, Пермью и Самарой продолжится до конца сентября. Направления будут обслуживать воздушные суда CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Уже сейчас билеты на эти рейсы доступны в авиакассах, а также на официальном сайте авиаперевозчика.