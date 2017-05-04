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12:56 (мск), источник: РИА Новости

Росавиация ответила на жалобу пилотов в ICAO

Федеральное агентство воздушного транспорта несколько лет проводит аудит деятельности авиационных учебных центров. К нынешнему времени аннулировано несколько сотен свидетельств авиаперсонала, но никак не тысячи.

Источник: AP 2017
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Федеральное агентство воздушного транспорта несколько лет проводит аудит деятельности авиационных учебных центров. К нынешнему времени аннулировано несколько сотен свидетельств авиаперсонала, но никак не тысячи. Так в Росавиации ответили на жалобу пилотов в ICAO, пишет «Российская газета».

Как заявили опрошенные изданием эксперты, вряд ли в этом году агентство начнет массово лишать пилотов свидетельств. В России растут объемы авиаперевозок, в стране 10−15 тысяч пилотов и тысяча — это явно не четверть, рассказали собеседники газеты.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в ближайшее время в России могут аннулировать около тысячи летных свидетельств, и рынок рискует лишиться четверти пилотов. По данным издания, работники авиационной отрасли обратились с петицией в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

Комментарии
1
Сергей
Росавиация-сборище редкостных идиетов
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