Минфин в мае сократит покупки валюты в восемь раз

Источник: Reuters

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Минфин в мае закупит иностранной валюты на нефтегазовые рублевые сверхдоходы в восемь раз меньше, чем в апреле. В прошлом месяце Минфин направил на покупку валюты 69,9 млрд руб., однако по итогам месяца фактически полученные нефтегазовые сверхдоходы оказались на 46 млрд руб. меньше, чем рассчитывало ведомство. В мае Минфин прогнозирует 54,5 млрд руб. нефтегазовых допдоходов. «Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 10 мая по 6 июня 2017 года, составляет 8,5 млрд руб.», — говорится в сообщении ведомства. Итоговая цифра сложилась как прогноз по нефтегазовым допдоходам (54,5 млрд руб.) за вычетом «ошибки» в прогнозе на предыдущий месяц (46 млрд).9 млрд руб., отмечает Минфин. Это пренебрежимо малый объем для рынка — 0,1% от среднедневного объема торгов на спотовом валютном рынке в 360 млрд руб. (по данным Московской биржи за март).

Трейдеры восприняли сообщение Минфина скорее как позитивное для курса рубля: перед объявлением ведомства в 12:00 мск доллар торговался на уровне 57,70 руб., а сразу после объявления — 57,62 руб. (минус восемь копеек).

«Отрицательная величина отклонения [нефтегазовых доходов в апреле] в основном обусловлена тем, что фактический объем экспорта газа и нефтепродуктов в апреле оказался существенно ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития России», — говорится в пресс-релизе ведомства. Еще одним фактором отклонения стал возврат в апреле переплаты по ранее уплаченным таможенным платежам, а снижение объема экспорта нефтепродуктов не было компенсировано экспортом сырой нефти. «Сократился по сравнению с прогнозной оценкой также объем добычи нефти. Кроме того, фактический обменный курс доллара к рублю в апреле сложился на более низком уровне по сравнению со среднемесячным значением марта, использовавшимся для оценки», — указывает Минфин.

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