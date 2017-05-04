Минфин в мае сократит покупки валюты в восемь раз

Минфин в мае закупит иностранной валюты на нефтегазовые рублевые сверхдоходы в восемь раз меньше, чем в апреле. В прошлом месяце Минфин направил на покупку валюты 69,9 млрд руб., однако по итогам месяца фактически полученные нефтегазовые сверхдоходы оказались на 46 млрд руб. меньше, чем рассчитывало ведомство. В мае Минфин прогнозирует 54,5 млрд руб. нефтегазовых допдоходов. «Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 10 мая по 6 июня 2017 года, составляет 8,5 млрд руб.», — говорится в сообщении ведомства. Итоговая цифра сложилась как прогноз по нефтегазовым допдоходам (54,5 млрд руб.) за вычетом «ошибки» в прогнозе на предыдущий месяц (46 млрд).9 млрд руб., отмечает Минфин. Это пренебрежимо малый объем для рынка — 0,1% от среднедневного объема торгов на спотовом валютном рынке в 360 млрд руб. (по данным Московской биржи за март).
Трейдеры восприняли сообщение Минфина скорее как позитивное для курса рубля: перед объявлением ведомства в 12:00 мск доллар торговался на уровне 57,70 руб., а сразу после объявления — 57,62 руб. (минус восемь копеек).
«Отрицательная величина отклонения [нефтегазовых доходов в апреле] в основном обусловлена тем, что фактический объем экспорта газа и нефтепродуктов в апреле оказался существенно ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития России», — говорится в пресс-релизе ведомства. Еще одним фактором отклонения стал возврат в апреле переплаты по ранее уплаченным таможенным платежам, а снижение объема экспорта нефтепродуктов не было компенсировано экспортом сырой нефти. «Сократился по сравнению с прогнозной оценкой также объем добычи нефти. Кроме того, фактический обменный курс доллара к рублю в апреле сложился на более низком уровне по сравнению со среднемесячным значением марта, использовавшимся для оценки», — указывает Минфин.
Но ведомство рассчитывает, что при сохранении текущей конъюнктуры объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, «в последующие периоды будет выше».
Нефть Brent, от которой зависит стоимость российской нефти Urals, сейчас стоит около $50,5 за 1 барр. по сравнению с апрельским максимумом в $56,5.
Минфин с февраля направляет на покупку валюты нефтегазовые сверхдоходы, полученные в результате более высокой цены на нефть, чем заложено в федеральный бюджет ($40 за 1 барр.). Объем закупок последовательно сокращался. В феврале ведомство прогнозировало уровень дополнительных доходов в размере 113,1 млрд руб. и ежедневно покупало на внутреннем рынке валюту на 6,3 млрд руб. В марте ведомство резко сократило объем закупок — до 70, 5 млрд руб. по причине экспорта нефти на уровне ниже прогнозного и укрепления курса рубля к доллару. В апреле на покупку валюты было направлено 69,9 млрд руб., ежедневный объем закупок составил 3,5 млрд руб.