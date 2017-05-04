Из Омской области выдворили 120 кур
Птицы незаконно въехали
Птицы незаконно въехали
Накануне, 3 мая, пограничники задержали на границе в Исилькульском районе грузовик, в котором из казахстанского Петропавловска везли в Россию 120
Как сообщает ведомство, кур перевозили без ветеринарного сертификата Таможенного союза. Ветеринарная справка позволяла им передвигаться только по территории Казахстана.
Россельхознадзор запретил ввозить кур в Россию. Водителю грузовика пришлось разворачиваться и ехать с курами обратно в Казахстан. Владельца живого груза привлекли к административной ответственности.