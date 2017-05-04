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13:29 (мск), источник: Om1.ru

Из Омской области выдворили 120 кур

Птицы незаконно въехали из-за рубежа на грузовике.

Накануне, 3 мая, пограничники задержали на границе в Исилькульском районе грузовик, в котором из казахстанского Петропавловска везли в Россию 120 кур-несушек. Специалисты омского управления Россельхознадзора установили, что у птичек не всё в порядке с документами.

Как сообщает ведомство, кур перевозили без ветеринарного сертификата Таможенного союза. Ветеринарная справка позволяла им передвигаться только по территории Казахстана.

Россельхознадзор запретил ввозить кур в Россию. Водителю грузовика пришлось разворачиваться и ехать с курами обратно в Казахстан. Владельца живого груза привлекли к административной ответственности.

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