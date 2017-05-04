С начала года 220 волгоградских семей получили господдержку для приобретения жилья

Как пояснили в областном комитете строительства, данный механизм предусматривает компенсацию части расходов граждан на оплату процентов по ипотечным кредитам, направленным на приобретение квартир на этапе строительства. Компенсация предоставляется ежемесячно на протяжении двух лет, ее размер рассчитывается исходя из 5,5% годовых. Финансирование осуществляется из регионального бюджета.

Отметим, что в настоящее время компенсация процентной ставки, в основном, предоставляется участникам программы «Жилье для российской семьи», которая завершается в 2017 году. Со следующего года стоит задача переформатировать данный механизм, определив соответствующие категории граждан-получателей компенсационной выплаты.

— Программа доказала свою экономическую и социальную эффективность — за четырехлетний период ее действия помощь получили более 2800 волгоградских семей, которыми приобретено свыше 130 тысяч квадратных метров жилья и инвестировано в строительную отрасль региона почти 5 млрд рублей. Объем принятых обязательств перед гражданами составляет около 560 млн рублей. В текущем году, несмотря на ограниченные бюджетные возможности, региональная мера поддержки продлена: на эти цели предусмотрено порядка 86 млн рублей, — сообщили в Облстрое.