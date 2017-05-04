Доллар не собирается сдаваться
Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 4 мая 2017 года составил 315,78 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.
Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 4 мая 2017 года составил 315,78 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.
По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 315,56 тенге за доллар США, максимальный — 315,99 тенге, курс закрытия — 315,75 тенге. Объем торгов по доллару США составил 75 млн 200 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 178.
По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 315,68 тенге.
В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 4 мая на 15:30 составляет 318 тенге, Алматы — 317,5 тенге.
Официальный курс на 4 мая составляет 315,35 тенге за 1 доллар США. 5 мая, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 315,68 тенге за 1 доллар США.