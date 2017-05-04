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13:20 (мск), источник: Kapital.kz

Доллар не собирается сдаваться

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 4 мая 2017 года составил 315,78 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

Источник: AP 2017

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 315,56 тенге за доллар США, максимальный — 315,99 тенге, курс закрытия — 315,75 тенге. Объем торгов по доллару США составил 75 млн 200 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 178.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 315,68 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 4 мая на 15:30 составляет 318 тенге, Алматы — 317,5 тенге.

Официальный курс на 4 мая составляет 315,35 тенге за 1 доллар США. 5 мая, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 315,68 тенге за 1 доллар США.

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