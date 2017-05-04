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13:16 (мск), источник: Tengrinews

Нацбанк РК ответил депутатам на вопрос о валютных ипотечниках

Нацбанк РК рассмотрит совместно с правительством проблемы валютных ипотечников. Об этом сообщили в пресс-службе ДПК «Ак жол», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что 22 февраля 2017 года был озвучен депутатский запрос фракции о необходимости пересмотра программы рефинансирования ипотечных займов и конвертации кредитов добросовестных заемщиков по курсу до девальвации тенге 19 августа 2015 года.

До этого депутаты трижды направляли запросы в Нацбанк с предложениями по защите интересов добросовестных заемщиков в рамках Программы рефинансирования ипотечных займов, выданных в иностранной валюте.

«Фракция указывала, что условия программы выгодны для тех, кто не выплачивал взятые кредиты, так как позволяет пересчитывать их валютные займы по курсу до девальвации тенге 2015 года. А заемщики, продолжающие добросовестно платить, невзирая на трудности, вынуждены гасить долг по текущему курсу, то есть в среднем на 70−80 процентов дороже. Применяемый подход вместо поощрения добросовестных заемщиков стимулирует именно уклонение от выплаты кредитов. Более того, он противоречит нормам Конституции о равноправии граждан, независимо от имущественного положения», — сообщили в ДПК «Ак жол».

Депутат Дания Еспаева отметила, что партия повторно предлагает решить вопрос добросовестных заемщиков и обеспечить конвертацию для их ипотечных валютных займов по курсу до девальвации, то есть на 18 августа 2015 года, выделив для этого необходимую сумму из дополнительных средств оздоровления банковской сферы. В свою очередь, в полученном на днях ответе Нацбанка говорится, что выделенные из бюджета на оздоровление финансового сектора средства в размере 2,093 триллиона тенге пойдут на расчистку балансов банков от неработающих кредитов.

Отмечено, что 11 апреля Главой государства дано поручение внести предложения о целесообразности расширения Программы рефинансирования. Также сообщается, что в этой связи вопрос решения проблем валютных ипотечных заемщиков будет рассмотрен Нацбанком совместно с правительством в рамках данного поручения.

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