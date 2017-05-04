На центральном рынке в Перми снесли нелегальные киоски
Всего ликвидировали 111 объектов.
Всего ликвидировали 111 объектов.
Территорию центрального рынка освобождают от нелегальных киосков.
Как сообщили в
Все объекты находились за территорией Центрального рынка на улице Подгорная, 47. Там располагались киоски, лотки, прицепы. Срок договоров аренды закончился в январе этого года. После этого владельцам предложили убрать торговые павильоны.
На освобожденной площади сейчас разместилась сезонная ярмарка товаров для садоводов.