На центральном рынке в Перми снесли нелегальные киоски

Территорию центрального рынка освобождают от нелегальных киосков.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, собственники в добровольном порядке демонтировали 111 объектов потребительского рынка. Общая площадь освобожденной территории составила 4015 кв. метров.

Все объекты находились за территорией Центрального рынка на улице Подгорная, 47. Там располагались киоски, лотки, прицепы. Срок договоров аренды закончился в январе этого года. После этого владельцам предложили убрать торговые павильоны.

На освобожденной площади сейчас разместилась сезонная ярмарка товаров для садоводов.