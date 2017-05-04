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13:18 (мск), источник: Uralpress.ru

Должникам за ЖКХ отключают канализацию

Челябинские абоненты задолжали муниципальному предприятию «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП ПОВВ) 800 миллионов рублей. Размер долга увеличивается каждый год, сообщает пресс-служба горводоканала.

Согласно действующему законодательству, МУП может ограничить услугу водоотведения при долге более двух месячных размеров платы за оказанные коммунальные услуги. За минувшую неделю предприятие уже провело ряд отключений в многоквартирных домах Тракторозаводского района — по квартирам должников — и продолжит серию мероприятий в ближайшее время.

«Отключение канализации происходит при помощи специального оборудования и заглушек, — пояснили в пресс-службе МУП ПОВВ. — При этом доступ в квартиру должника не требуется. Установка заглушек никак не влияет на остальных жильцов дома. Абонента-должника при этом заранее предупреждают (любым способом, в том числе и через Почту России) о грядущем отключении коммунальной услуги водоотведения. Абоненту сообщают, что в случае непогашения задолженности в течение 20 дней предоставление услуг может быть сначала ограничено, затем приостановлено (в случае, если ограничение технически невозможно, МУП ПОВВ отключает данную услугу без предварительного ограничения)».

Если от абонента в течение этого срока не последует никаких действий, сотрудники предприятия временно установит заглушку. В горводоканале отмечают, что эта мера временная — в течение двух календарных дней после ответного шага абонента — либо погашения задолженности, либо заключения соглашения о порядке погашения задолженности, услуга снова подключается.

В данный момент в отношении абонентов-должников МУП ПОВВ ведет активную претензионно-исковую работа вместе со службой судебных приставов. В результате у должников изымают имущество, в том числе деньги, находящиеся на расчетных счетах в банках, а также вводят в их отношении запреты регистрационных действий, ограничивают выезд за пределы страны.

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