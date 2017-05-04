Должникам за ЖКХ отключают канализацию

Согласно действующему законодательству, МУП может ограничить услугу водоотведения при долге более двух месячных размеров платы за оказанные коммунальные услуги. За минувшую неделю предприятие уже провело ряд отключений в многоквартирных домах Тракторозаводского района — по квартирам должников — и продолжит серию мероприятий в ближайшее время.

«Отключение канализации происходит при помощи специального оборудования и заглушек, — пояснили в пресс-службе МУП ПОВВ. — При этом доступ в квартиру должника не требуется. Установка заглушек никак не влияет на остальных жильцов дома. Абонента-должника при этом заранее предупреждают (любым способом, в том числе и через Почту России) о грядущем отключении коммунальной услуги водоотведения. Абоненту сообщают, что в случае непогашения задолженности в течение 20 дней предоставление услуг может быть сначала ограничено, затем приостановлено (в случае, если ограничение технически невозможно, МУП ПОВВ отключает данную услугу без предварительного ограничения)».

Если от абонента в течение этого срока не последует никаких действий, сотрудники предприятия временно установит заглушку. В горводоканале отмечают, что эта мера временная — в течение двух календарных дней после ответного шага абонента — либо погашения задолженности, либо заключения соглашения о порядке погашения задолженности, услуга снова подключается.