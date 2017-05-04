Должникам за ЖКХ отключают канализацию
Челябинские абоненты задолжали муниципальному предприятию «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП ПОВВ) 800 миллионов рублей. Размер долга увеличивается каждый год, сообщает
Челябинские абоненты задолжали муниципальному предприятию «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП ПОВВ) 800 миллионов рублей. Размер долга увеличивается каждый год, сообщает
Согласно действующему законодательству, МУП может ограничить услугу водоотведения при долге более двух месячных размеров платы за оказанные коммунальные услуги. За минувшую неделю предприятие уже провело ряд отключений в многоквартирных домах Тракторозаводского района — по квартирам должников — и продолжит серию мероприятий в ближайшее время.
«Отключение канализации происходит при помощи специального оборудования и заглушек, — пояснили в
Если от абонента в течение этого срока не последует никаких действий, сотрудники предприятия временно установит заглушку. В горводоканале отмечают, что эта мера временная — в течение двух календарных дней после ответного шага абонента — либо погашения задолженности, либо заключения соглашения о порядке погашения задолженности, услуга снова подключается.
В данный момент в отношении