Разбойники напали на грузовик на дороге в Карагандинской области

Полицейским 3 мая поступила информация о том, что на автодороге Караганды — Жезказган в 15 километрах от села Батык произошло разбойное нападение. Трое неизвестных мужчин, угрожая оружием, совершили нападение на грузовую машину, которая принадлежала одной из фирм. Злоумышленники завладели деньгами в сумме около 400 тысяч тенге и скрылись.

Нападение было раскрыто в течение суток: полицейские установили автомашину, на которой могли скрыться подозреваемые. Затем в поселке Атасу были задержаны двое подозреваемых, 24 лет и 26-летний мужчина.

«В ходе допроса задержанные признались в том, что утром 3 мая совершили указанное разбойное нападение. Вещественные доказательства — оружие, деньги — были изъяты», — говорится в сообщении.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье «Разбой».