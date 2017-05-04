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13:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Разбойники напали на грузовик на дороге в Карагандинской области

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. Трое мужчин подозреваются в разбойном нападении на частный грузовик в Карагандинской области, сообщила пресс-служба областного ДВД.

Источник: Sputniknews.kz

Полицейским 3 мая поступила информация о том, что на автодороге Караганды — Жезказган в 15 километрах от села Батык произошло разбойное нападение. Трое неизвестных мужчин, угрожая оружием, совершили нападение на грузовую машину, которая принадлежала одной из фирм. Злоумышленники завладели деньгами в сумме около 400 тысяч тенге и скрылись.

Нападение было раскрыто в течение суток: полицейские установили автомашину, на которой могли скрыться подозреваемые. Затем в поселке Атасу были задержаны двое подозреваемых, 24 лет и 26-летний мужчина.

«В ходе допроса задержанные признались в том, что утром 3 мая совершили указанное разбойное нападение. Вещественные доказательства — оружие, деньги — были изъяты», — говорится в сообщении.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье «Разбой».

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