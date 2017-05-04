На Кубани задержали грузовик с 25 тоннами спиртного

За рулем большегруза был 53-летний житель Северной Осетии. В машине полиция нашла более 16 тыс. бутылок с алкоголем, сопроводительные документы к которой вызвали у полиции сомнение в подлинности. Изъяли более 25 т спиртного, водителя доставили в отделение, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В отношении предприятия, организовавшего поставку товара, возбудили административное расследование по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Максимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тыс. рублей с изъятием предмета правонарушения. Накладные на алкоголь и образцы продукции направили на экспертизу.