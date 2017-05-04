Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
10 профессий, которые будут востребованы через пять лет
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Слюги, киклики и хурьма: угадай слова из словаря Брокгауза245 лет назад родился немецкий издатель Фридрих Брокгауз
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Орбакайте рассказала детали свадьбы сына Никиты - СМИ
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Дебаты Макрона и Ле Пен
17:09 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани задержали грузовик с 25 тоннами спиртного

На стационарном посту ДПС «Успенский» задержали автомобиль, в котором нашли нелегальный алкоголь.

Источник: ЮГА.ру

За рулем большегруза был 53-летний житель Северной Осетии. В машине полиция нашла более 16 тыс. бутылок с алкоголем, сопроводительные документы к которой вызвали у полиции сомнение в подлинности. Изъяли более 25 т спиртного, водителя доставили в отделение, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В отношении предприятия, организовавшего поставку товара, возбудили административное расследование по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Максимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тыс. рублей с изъятием предмета правонарушения. Накладные на алкоголь и образцы продукции направили на экспертизу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Путин: Политическим убийствам не может быть оправдания
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
России и Украине грозят санкции из-за Евровидения
Прокуратура завела дело об информационной атаке на Макрона
В Башкирии разбился вертолет Robinson
Художник Петр Павленский получил политическое убежище во Франции
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
Во имя Италии. Почему Лигу чемпионов должен выиграть «Ювентус» Победив в Монако, «Юве» сделал важный шаг к заветной мечте. Осталась «самая малость» — обыграть в финале «Реал»
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь