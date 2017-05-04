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17:08 (мск), источник: Новый Калининград

Правительство области забирает у города часть Московского проспекта

Администрация Калининграда передает в областную собственность два участка Московского проспекта на выезде из города.

Источник: Новый Калининград

Соответствующий проект постановления подготовило региональное агентство по имуществу, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

В собственность Калининградской области передаются участок Московского проспекта от транспортной развязки до границы городского округа (площадь участка 407 кв. м) и участок от границы городского округа до начала федеральной трассы А-229 (площадь 727 кв. м).

Напомним, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов еще в конце декабря дал поручение забрать из ведения муниципалитета на областной уровень дорогу около мотеля «Балтика» в конце Московского проспекта, поскольку городские власти не могут привести её в порядок. Алиханов обратил внимание, что на этом участке происходят ДТП с погибшими пешеходами. Он высказал мнение, что городские власти не справляются со своими обязанностями по содержанию этой территории в порядке.

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