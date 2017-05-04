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14:54 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельская таможня пресекла попытки поставки в Россию контрафактной пищевой продукции на Br220 тыс

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельская таможня пресекла попытки незаконной поставки в Россию пищевой продукции на Br220 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного таможенного комитета.

При проведении специальных мероприятий таможенники приостановили движение грузовых транспортных средств, следовавших в направлении белорусско-российской границы. В полуприцепах автомобилей находились товары «концентрат белково-жировой» и «продукт белково-жировой». В соответствии с товаросопроводительными документами, представленными водителями транспортных средств, производителями и отправителями данных продуктов питания являлись белорусские индивидуальные предприниматели, получателями — предприятия России. Однако при проверке выяснилось, что товары в Беларуси не производились и не отгружались.

Незаконно перемещаемые 40 т продуктов питания стоимостью свыше Br220 тыс. изъяты.

Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь.

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