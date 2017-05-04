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13:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 30 тысяч рублей

Самый высокий уровень зарплаты в Сибири — в Красноярском крае, рассказали статистики.

Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 30 тысяч рублей, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Уровень средней зарплаты в регионе составляет 30131 рубль. В целом по СФО уровень средней зарплаты составляет 30314 рубля. Самая высокая зарплата в Сибири — в Красноярском крае — 35866 рублей. Самая низкая — в Алтайском крае — 20232 рубля.

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