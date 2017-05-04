«Новосибречпорт» продал томичам баржи и буксиры

«Новосибирский речной порт» продал часть своего флота «Томской судоходной компании». Сообщение о сделке на сумму 38,86 млн руб. размещено сегодня, 4 мая, на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Всего «Новосибречпорт» продал 12 транспортных средств. В их числе семь барж, три толкача-буксира, очистная станция и вспомогательное судно.

«Продавец обязуется передать флот в течение трех рабочих дней с даты подписания договора, а покупатель обязан произвести расчет в полном объеме в течение трех рабочих дней с даты подписания договора», — говорится в сообщении.

Цена сделки составляет 23,85% от балансовой стоимости активов ОАО «Новосибречпорт», которая составляет 162,93 млн руб.

По данным об аффилированных лицах на 31 марта 2016 года, Росимущество владело 34% обыкновенных акций «Новосибречпорта», Сергей Рязанцев — 31,17%, московское АО «МРТ Групп» — 17,04%.