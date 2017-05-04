Глава Прикамья поручил усилить контроль за сроками ремонта дорог

По словам и.о. министра транспорта Николая Уханова, в 2017 году на строительство и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрена рекордная сумма, превышающая 4,4 млрд рублей. Из краевой казны выделено свыше 3,3 млрд, из федерального бюджета — более 1,1 млрд.

Краевой Минтранс заключает соглашения с органами местного самоуправления. На данный момент утверждены документы на сумму более 3,2 млрд рублей.

Необходимость своевременного и качественного исполнения обязательств перед жителями края подчеркнул глава региона Максим Решетников.

«Ситуация с дорожным вопросом с этого года оказывается под пристальным вниманием не только руководства региона и профильного министерства, но и жителей края. Я говорю о проекте “Управляем вместе”. Каждый человек буквально в режиме онлайн видит всю нашу работу. Это очень высокая ответственность, и права на ошибку, на промедление, некачественное исполнение своих обязательств просто нет. Будет крайне неправильно, если проделав такую большую работу, в том числе и по привлечению федерального ресурса, мы сорвем сроки или качество объектов», — подчеркнул врио губернатора.

Напомним, новый интерактивный портал «Управляем вместе» был создан по указанию Максима Решетникова. На портале уже зарегистрировалось порядка 1 тысячи пользователей, готовых принимать участие в реализации программы развития Пермского края, активно следить за работами по ремонту дорог и благоустройству в регионе.