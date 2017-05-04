Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
СМИ: Киев погасил задолженность перед Россией
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Слюги, киклики и хурьма: угадай слова из словаря Брокгауза245 лет назад родился немецкий издатель Фридрих Брокгауз
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю
Карасев рассудит Моуринью и «Сельту». Анонс полуфинала ЛЕ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
8Дебаты Макрона и Ле Пен
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
13:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Глава Прикамья поручил усилить контроль за сроками ремонта дорог

ПЕРМЬ, 4 мая, ФедералПресс. В рамках заседания правительства Пермского края члены кабмина обсудили вопрос передачи региональным органам местного самоуправления финансовых средств на содержание и ремонт дорог.

По словам и.о. министра транспорта Николая Уханова, в 2017 году на строительство и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрена рекордная сумма, превышающая 4,4 млрд рублей. Из краевой казны выделено свыше 3,3 млрд, из федерального бюджета — более 1,1 млрд.

Краевой Минтранс заключает соглашения с органами местного самоуправления. На данный момент утверждены документы на сумму более 3,2 млрд рублей.

Необходимость своевременного и качественного исполнения обязательств перед жителями края подчеркнул глава региона Максим Решетников.

«Ситуация с дорожным вопросом с этого года оказывается под пристальным вниманием не только руководства региона и профильного министерства, но и жителей края. Я говорю о проекте “Управляем вместе”. Каждый человек буквально в режиме онлайн видит всю нашу работу. Это очень высокая ответственность, и права на ошибку, на промедление, некачественное исполнение своих обязательств просто нет. Будет крайне неправильно, если проделав такую большую работу, в том числе и по привлечению федерального ресурса, мы сорвем сроки или качество объектов», — подчеркнул врио губернатора.

Напомним, новый интерактивный портал «Управляем вместе» был создан по указанию Максима Решетникова. На портале уже зарегистрировалось порядка 1 тысячи пользователей, готовых принимать участие в реализации программы развития Пермского края, активно следить за работами по ремонту дорог и благоустройству в регионе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Первокурсницу из Монголии подозревают в убийстве младенца в Улан-Удэ
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
Правительство сообщило о выполнении 90% «майских указов» Путина
Организаторы Евровидения пригрозили России и Украине санкциями
Китай ответил на критику со стороны Северной Кореи
Минфин резко сократит покупки иностранной валюты
Росавиация ответила на петицию пилотов в ICAO
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео) Потребовалось почти 30 минут и «Нива», чтобы спасти спортивный автомобиль из ловушки
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Скончался один из старейших актеров мира Популярность Лукасу Амманну принесли роли в фильмах «Милый друг», «Дни ярости», а также в сериале «Граф Йостер имеет честь»
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь