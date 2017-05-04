Стали известны доходы красноярских министров

В Красноярске обнародовали данные о доходах членов правительства региона за 2016 год. Больше всех заработал глава правительства Виктор Томенко — свыше 8 млн рублей.

У главы администрации губернатора Сергея Пономаренко доход за прошлый год составил 3 млн рублей. Доход замгубернатора Павла Солодкова в прошлом году — чуть меньше 4 млн рублей, его коллеги Инессы Акентьевой — 2,15 млн рублей. Зампред правительства Юрий Захаринский отчитался о доходе в 2,69 млн, занимающая такую же должность Наталья Рязанцева — 2,2 млн, их коллега Юрий Лапшин — 1,96 млн.

Почти 4,7 млн рублей дохода задекларировал министр лесного хозяйства Владимир Векшин — среди министров это самый высокий показатель. Министр культуры Елена Мироненко заработала за год 3,52 млн рублей, министр социальной политики Галина Пашинова — 3,06 млн рублей.

Министр финансов Владимир Бахарь, министр строительства и ЖКХ Николай Глушков, министр образования Светлана Маковская заработали по 2 млн рублей, министр сельского хозяйства Леонид Шорохов — 2,2 млн, министр здравоохранения Вадим Янин — 1,9 млн, министр промышленности, энергетики и торговли Анатолий Цыкалов — 1,8 млн, министр спорта Сергей Алексеев и министр транспорта Сергей Еремин — по 1,78 млн, министр экономического развития и инвестиционной политики Михаил Васильев — 1,18 млн.

Отстраненная в 2015 году министр природных ресурсов и экологии Елена Вавилова показала доход в 650 тыс. рублей.

Среди супругов и супруг членов правительства края самый высокий доход у жены Сергея Еремина — 1,39 млн рублей.