Качканарцам построят новый въезд в город

Министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков обсудил с мэром Качканара Сергеем Набоких подготовку к строительству новой въездной дороги в город. По словам градоначальника, генпланом предполагается, что она будет построена со стороны улицы Тагильская.

«Сейчас мы готовим проектно-сметную документацию. По цене вопроса пока говорить сложно — окончательный вариант проекта и определит стоимость дороги. Я думаю, что если мы к концу года будем иметь все документы на руках, уже с экспертизой, то это будет оптимально. Задача поставлена такая: как можно быстрее подготовиться, чтобы на следующий год уже начать строительство», — пояснил «Уралинформбюро» С. Набоких.

С финансированием проблем не возникнет, отмечает чиновник. По его словам, у врио губернатора Евгения Куйвашева есть «твердое намерение, чтобы эта дорога появилась как можно быстрее».

На ситуацию с дорогами в Качканаре глава региона обратил внимание 29 апреля во время рабочего визита в горняцкий город. Куйвашев поручил областному правительству проработать вопрос о выделении муниципалитету дополнительных средств. По информации источников агентства, речь может идти о сумме до 400 миллионов рублей.

Следует отметить, что одним из инициаторов визита Куйвашева в Качканар была горнодобывающая компания ЕВРАЗ, в структуру которой входит местный ГОК. Глава региона посетил производственные площадки и Северный карьер предприятия, а также провел совещание с его руководством, в ходе которого положительно оценил проекты развития комбината. Куйвашев также отметил, что Качканарский ГОК является примером социально ориентированного предприятия, которое помимо своей непосредственной деятельности принимает активное участие в муниципальных проектах.