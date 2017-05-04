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14:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Доходы краевого бюджета превысили план почти на 11%

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пермского края за январь — апрель 2017 года составили 28,7 млрд руб., при плане 25,9 млрд, сообщается на сайте краевого министерства финансов.

Фактическое исполнение бюджета составило 110,9%. Самые значительные поступления отмечены по налогу на прибыль организаций (10,9 млрд руб.), НДФЛ (8,2 млрд) и акцизам (2,9 млрд руб.), в том числе акцизам на нефтепродукты (1,6 млрд руб.).

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