Доходы краевого бюджета превысили план почти на 11%
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пермского края за январь — апрель 2017 года составили 28,7 млрд руб., при плане 25,9 млрд, сообщается на сайте краевого министерства финансов.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пермского края за январь — апрель 2017 года составили 28,7 млрд руб., при плане 25,9 млрд, сообщается на сайте краевого министерства финансов.
Фактическое исполнение бюджета составило 110,9%. Самые значительные поступления отмечены по налогу на прибыль организаций (10,9 млрд руб.), НДФЛ (8,2 млрд) и акцизам (2,9 млрд руб.), в том числе акцизам на нефтепродукты (1,6 млрд руб.).