Доходы краевого бюджета превысили план почти на 11%

Доходы краевого бюджета превысили план почти на 11%

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пермского края за январь — апрель 2017 года составили 28,7 млрд руб., при плане 25,9 млрд, сообщается на сайте краевого министерства финансов.