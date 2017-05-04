Рост зарплат на Урале отстает от роста цен на товары и услуги

За год товары и услуги в Свердловской области подорожали на 4,1%, сообщили «АиФ-Урал» в Свердловскстате.

Как ни странно, меньше всего повысились в цене продукты — лишь на 3,4%, сильнее же всего — алкогольные напитки (6,6%). Довольно ощутимо подорожали непродовольственные товары (4,9%), а стоимость разнообразных услуг увеличилась на 3,5%. Таким образом, общий рост цен на все товары и услуги в Свердловской области с апреля 2016 по апрель 2017 года составил 4,1%.

Между тем, по данным статистиков, средняя зарплата у нас в регионе выросла за это время лишь на 3,8%. Сегодня она составляет 32 550 рублей. таким образом, можно сделать вывод, что за год жители Среднего Урала стали беднее.