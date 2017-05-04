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14:52 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске Росстандарт проверил топливо на автозаправках

Проверки качества топлива на автозаправках проводились во всём Зауралье.

Источник: Reuters

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии опубликовало данные о результатах проверок на топливном рынке в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Как рассказала и.о. руководителя Сибирского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Людмила Гаталай, сотрудники Сибирского МТУ Росстандарта (госнадзора) периодически получают обращения по поводу реализации некачественного топлива. Это является основанием для проведения внеплановых проверок. Сходные данные, по информации пресс-службы Росстандарта, поступали и в Дальневосточное межрегиональное территориальное управление.

По данным начальника Омского отделения СМТУ Росстандарта Сергея Нуждина, в течение прошлого года омским отделением СМТУ были проведены две проверки топлива. В результате забора и лабораторного исследования дизельного топлива 5 класса «Экто» на АЗС компании «Лукойл», расположенной по ул. 2 Кольцевой, были выявлено небольшое превышение содержания серы, а также tº вспышки в закрытом тигле оказалась выше нормы. Последующий визит на АЗС показал, что нарушения устранены. Проверка бензина АИ-80 на автозаправке ООО «Управление АЗС», сделанная на основании жалобы потребителя, отклонений в качестве топлива не выявила.

Кстати, ввиду поправок в закон 294-ФЗ, ст. 10 (ред. от 22.02.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» отныне внеплановые проверки необходимо согласовывать с прокуратурой, отчего их количество сократилось вдвое. В текущем году по обращениям граждан госнадзором были проведены 7 внеплановых проверок топлива на автозаправочных станциях Сибирского федерального округа, а в 8-ми случаях прокуратура проведение проверок не одобрила.

В двух случаях на несетевых АЗС было установлено несоответствие топлива техрегламенту ТР ТС 013/2011. Людмила Гаталай отметила: компетентно проводить проверки топлива в СФО позволяет современная испытательная база по нефтепродуктам.

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