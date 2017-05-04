В Омске Росстандарт проверил топливо на автозаправках
Проверки качества топлива на автозаправках проводились во всём Зауралье.
Проверки качества топлива на автозаправках проводились во всём Зауралье.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии опубликовало данные о результатах проверок на топливном рынке в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Как рассказала и.о. руководителя Сибирского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Людмила Гаталай, сотрудники Сибирского МТУ Росстандарта (госнадзора) периодически получают обращения по поводу реализации некачественного топлива. Это является основанием для проведения внеплановых проверок. Сходные данные, по информации
По данным начальника Омского отделения СМТУ Росстандарта Сергея Нуждина, в течение прошлого года омским отделением СМТУ были проведены две проверки топлива. В результате забора и лабораторного исследования дизельного топлива 5 класса «Экто» на АЗС компании «Лукойл», расположенной по ул. 2 Кольцевой, были выявлено небольшое превышение содержания серы, а также tº вспышки в закрытом тигле оказалась выше нормы. Последующий визит на АЗС показал, что нарушения устранены. Проверка бензина АИ-80 на автозаправке ООО «Управление АЗС», сделанная на основании жалобы потребителя, отклонений в качестве топлива не выявила.
Кстати, ввиду поправок в закон 294-ФЗ, ст. 10 (ред. от 22.02.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» отныне внеплановые проверки необходимо согласовывать с прокуратурой, отчего их количество сократилось вдвое. В текущем году по обращениям граждан госнадзором были проведены 7 внеплановых проверок топлива на автозаправочных станциях Сибирского федерального округа, а в 8-ми случаях прокуратура проведение проверок не одобрила.
В двух случаях на несетевых АЗС было установлено несоответствие топлива техрегламенту ТР ТС 013/2011. Людмила Гаталай отметила: компетентно проводить проверки топлива в СФО позволяет современная испытательная база по нефтепродуктам.