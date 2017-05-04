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15:13 (мск), источник: РИА Крым

В УФАС назвали основные нарушения законодательства в Крыму и Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости (Крым). Большинство нарушений законодательства у заказчиков Крыма и Севастополя связаны с закупочной деятельностью.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы России по РК и Севастополю Тимофей Кураев.

Он отметил, что это связано с началом действия в Крыму с 2017 года федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«В этом году мы полностью отказались от переходного периода и все заказчики перешли на 44 ФЗ. Закон очень тяжелый для применения и, конечно, они (заказчики — ред.) мучаются, допускают ошибки какие-то, вольные или невольные, и растет количество таких нарушений, связанных с применением данного закона», — рассказал он.

Такая же ситуация, по словам Кураева, и с технологическим аспектом присоединения к коммунальным сетям — электрическим, газовым, водным и теплоснабжению.

«Здесь очень большое количество нарушений выявляется. Мы соответствующие меры реагирования применяем, в том числе, административные наказания выносим», — подчеркнул он.

При этом Кураев отметил существующую в Севастополе и Крыму разницу в характере нарушений. Так, например, по его словам, в Республике чаще жалуются на распределение прав на землю и имущество, а в Севастополе в приоритете вопросы по размещению нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций.

«У нас есть в Крыму достаточно большое количество жалоб на распределение прав на различные имущественные права. Это земля, земельные участки, акватории, недвижимое имущество. В Севастополе этого поменьше, но с другой стороны, там есть вопросы к органам власти по размещению НТО (нестационарные торговые объекты — ред.) или рекламных конструкций», — заметил он.

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