На Крымском мосту проведут пробное асфальтирование

Из 595 опор моста уже готовы 298, в том числе все сухопутные опоры автодорожной части. А больше трех километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами. На морском участке между косой и островом Тузла их надвигают поперечно, а на участках от острова к фарватеру и от Керчи к фарватеру — продольно.

На четырех участках автодорожного моста проект предусматривает устройство железобетонной плиты проезжей части. Такие работы выполнены почти на 20 процентов, а в течение мая начнется пробная укладка асфальтобетонных смесей.

— Перед укладкой асфальтобетонного покрытия надо подобрать состав материалов, испытать их, а затем составить оптимальные рецепты, — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков. — В мае-июне планируем создать эталонные участки, на которых проведем испытания для выбора лучшего варианта асфальтобетонного покрытия моста.

Общая протяженность морских участков Крымского моста — более шести километров из 19 -ти. В акватории мостовикам предстоит построить в общей сложности 170 опор, из них 25 уже готовы.

Планируется, что к концу лета — началу осени будут готовы и фарватерные опоры Крымского моста. Арочные пролеты доставят к месту монтажа на специальном понтоне и поднимут на готовые опоры.