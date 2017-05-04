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15:05 (мск), источник: Sputnik.by

Курсы валют на 5 мая: евро и доллар продолжают дорожать

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Белорусский рубль ослаб к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в четверг 4 мая.

Источник: Sputnik.by

Национальный банк Беларуси установил на пятницу 5 мая следующие официальные курсы валют:

доллар США — 1,8834 рубля евро — 2,0517 рубля 100 российских рублей — 3,2717 рубля.

Таким образом, доллар и евро на торгах в четверг подорожали практически на копейку. В целом же доллар США поднялся до максимальных за две недели значений. Евро также дорожает не первый день.

Курс российского рубля в Беларуси снижается с начала текущей недели, в четверг он потерял еще 0,18%.

Минимальный курс продажи доллара в четверг в белорусских банках составляет 1,881 рубля, евро — 2,05. 100 российских рублей в банках можно купить от 3,272 белорусских рубля.

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