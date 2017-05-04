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15:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Прилавки Екатеринбурга на три четверти завалены чем попало

Борьба за качество влетит в копеечку.

75% продуктов в магазинах Екатеринбурга не соответствуют требованиям российского законодательства в области качества. К такому выводу пришли в администрации Екатеринбурга, передает «Уралинформбюро».

Это выяснилось по итогам двух мониторингов, проведенных чиновниками в 2016 году. Где и что они проверяли, не уточняется.

Для решения проблемы разработана программа развития рынка товаров и услуг на 2017−2020 годы. Долю «несъедобной» пищевой продукции к концу текущего года планируется снизить до 60%, за пять лет — до 45%. На эти цели потратят около 57,5 миллиона рублей.

Стоит отметить, что чиновникам предстоит объять необъятное. С 2004 года количество предприятий розничной торговли в Екатеринбурге увеличилось почти вдвое — до 4 517 объектов разных форматов, также в городе работают 1 553 точки общепита.

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