СМИ: Калининградская область досрочно завершила программу расселения аварийного жилья

Как напоминает информагентство, федеральная программа расселения аварийного жилья работает с 2008 года. Всего по ней планируется расселить более 11 млн кв.м жилья, признанного аварийным до 2012 года. За время работы программы по всей стране было переселено более 860 тыс. человек из 13 млн кв.м. аварийных зданий.

На сегодня полностью завершили программу 14 регионов: Калининградская, Московская, Рязанская, Магаданская, Ростовская, Тамбовская, Тюменская области, Ингушетия, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Москва и Петербург.