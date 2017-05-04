СМИ: Калининградская область досрочно завершила программу расселения аварийного жилья

Как напоминает информагентство, федеральная программа расселения аварийного жилья работает с 2008 года. Всего по ней планируется расселить более 11 млн кв.м жилья, признанного аварийным до 2012 года. За время работы программы по всей стране было переселено более 860 тыс. человек из 13 млн кв.м. аварийных зданий.
На сегодня полностью завершили программу 14 регионов: Калининградская, Московская, Рязанская, Магаданская, Ростовская, Тамбовская, Тюменская области, Ингушетия, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Москва и Петербург.
Также Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами разработать механизмы расселения аварийного жилья и начать его реализацию с 1 января 2019 года. «Поручаю правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года», — заявил он в четверг на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.