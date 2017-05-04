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15:55 (мск), источник: УНИАН

Зона АТО должна за электрику 3 миллиарда и вряд ли их заплатит — эксперт

Долги зоны АТО за поставленную с контролируемой Украиной территории электроэнергию по состоянию на 1 апреля 2017 года составляют 2,985 миллиарда гривень и имеют все признаки безнадежности.

Источник: УНИАН

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил эксперт в сфере энергетики и вице-президент «Всеукраинской энергетической ассамблеи» Юрий Саква.

«Непогашенная задолженность за поставленную электроэнергию на временно неконтролируемую территорию с мая 2015 года по состоянию на 1 апреля 2017 года составляет 2,985 миллиарда гривень и имеет все признаки безнадежной», — сказал он.

Также эксперт напомнил, что на сегодня в госпредприятия «Энергорынок» (оптового покупателя и продавца электроэнергии) числится задолженность от «Крымэнерго» (769 миллионов гривень) и «Луганскоблэнерго» (1,602 миллиарда гривень).

По словам Саквы, эта задолженность тоже имеет признаки безнадежной.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин принял постановление № 263, которое обязывало региональную энергопоставляющую компанию «Луганское энергетическое объединение» поставлять электроэнергию на территорию Луганской области независимо от уровня оплаты. При этом компания неоднократно сообщала в Министерство энергетики и угольной промышленности и другие госорганы о том, что со стороны потребителей из зоны АТО накопились большие долги.

20 апреля текущего года генеральный директор «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай заявил, что поставки электроэнергии на территории Луганской области будут полностью остановлены с 25 апреля.

25 апреля Украина полностью прекратила энергоснабжение части Луганской области. По словам министра энергетики Игоря Насалика, энергоснабжение может быть возобновлено в том случае, если будут внесены платежи и погашены долги за электроэнергию.

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