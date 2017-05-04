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16:01 (мск), источник: Городской репортер

В Аксайском и Мясниковском районах построят новую дорогу

В мае подрядная организация ООО «Таганрогское ДСУ» приступит к подготовительным работам по строительству соединительной автомобильной дороги от Северного обхода Ростова до автодороги «г. Ростов-на-Дону — сл. Родионово-Несветайская — г. Новошахтинск», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новая дорога, которая пройдет по территории Аксайского и Мясниковского районов, обеспечит подъезд к новому городскому кладбищу Ростова-на-Дону.

В этом году произведут землеустроительные работы, а также выкупят участки, находящиеся в зоне прохождения дороги. Само же строительство запланировано на следующий год. Завершение работ — в октябре 2018-го. Стоит отметить, что протяженность новой двухполосной автодороги — 4,9 км. В ее состав войдут кольцевая развязка и мост длиною 34 м.

Добавим, что из областного бюджета на строительство объекта будет направлено 294,5 млн рублей.

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