В Аксайском и Мясниковском районах построят новую дорогу

Новая дорога, которая пройдет по территории Аксайского и Мясниковского районов, обеспечит подъезд к новому городскому кладбищу Ростова-на-Дону.

В этом году произведут землеустроительные работы, а также выкупят участки, находящиеся в зоне прохождения дороги. Само же строительство запланировано на следующий год. Завершение работ — в октябре 2018-го. Стоит отметить, что протяженность новой двухполосной автодороги — 4,9 км. В ее состав войдут кольцевая развязка и мост длиною 34 м.

Добавим, что из областного бюджета на строительство объекта будет направлено 294,5 млн рублей.